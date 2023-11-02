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Descontinuado
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com altifalantes estéreo e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
22" (55,9 cm)
Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov
4.1
de 5
23
Críticas
83%
recomendam este produto
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Data de utilização 2021-11-02
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
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