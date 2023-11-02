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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

220V4LAB/00

4.1

| (23) Críticas | 83% recomendam este produto

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com altifalantes estéreo e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!

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com altifalantes estéreo

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  • Linha V

  • 22" (55,9 cm)

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Base pequena poupa espaço

Energy Star para maior eficiência energética e baixo consumo de energia

Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov

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Críticas

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4.1

de 5

23

Críticas

83%

recomendam este produto

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Data de utilização 2021-11-02

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

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26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

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