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Descontinuado

Monitor LCD Full HD

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Críticas | 90% recomendam este produto

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.

Ver todos os benefícios

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

  • Linha V

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

53

Críticas

90%

recomendam este produto

3

22/07/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom

funciona muito bem. está ligado a um portátil e funciona como 2º ecrã.

Pontos negativos

os botões para diminuir / aumentar intensidade de luz poderiam ser mais práticos. mas outras marcas têm a mesma falta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-01-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-01-22

18/12/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente relação qualidade preço

Pena não possuir colunas embutidas. de resto cumpre com o pedido.

Pontos positivos

area ecran

Pontos negativos

pouca resposta e faltam colunas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2019-11-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2019-11-18

20/11/2020

Portugal

Portugal

Versatilidade e boa imagem

Tem 3 portas de entrada, VGA, DVI e HDMI, e permite audio out do HDMI. Elegante e com boa imagem.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2020-10-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2020-10-20

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Avisos legais

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  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse