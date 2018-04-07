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Descontinuado
227E7QDSB/00
Cores vivas, detalhes nítidos
Este brilhante ecrã de ângulo amplo oferece cores vivas e detalhes nítidos num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.
Linha E
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distracções mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
3.8
de 5
4
Críticas
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD monitor
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Rody
27/02/2017
Italia
Comprador verificado
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 227E7QDSB Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
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Peter57
28/11/2016
Suisse
Comprador verificado
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD-Monitor
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Este ecrã Philips está certificado para MHL. No entanto, se o seu dispositivo MHL não se ligar ou não funcionar correctamente, verifique as FAQ do dispositivo MHL ou contacto o fornecedor directamente para obter mais informações. A política do fabricante do seu dispositivo pode requerer a aquisição do cabo MHL ou de um adaptador específico dessa marca para funcionar
Requer um dispositivo móvel opcional certificado para MHL e um cabo MHL. (Não incluídos) Consulte o seu fornecedor do dispositivo MHL para se informar sobre a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de ErP não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org
O logótipo de texto/marca comercial "AH-IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.
O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).