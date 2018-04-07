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Descontinuado

Monitor LCD

227E7QDSB/00

3.8

| (4) Críticas

Cores vivas, detalhes nítidos

Este brilhante ecrã de ângulo amplo oferece cores vivas e detalhes nítidos num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.

Ver todos os benefícios

num design elegante

Cores vivas, detalhes nítidos

  • Linha E

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Ecrã de moldura fina sem margens para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distracções mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

SmartContrast para detalhes com níveis de pretos profundos

SmartContrast para detalhes com níveis de pretos profundos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

4

Críticas

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD monitor

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27/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

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Esta avaliação foi feita para 227E7QDSB Monitor LCD

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28/11/2016

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

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Avisos legais

  1. Este ecrã Philips está certificado para MHL. No entanto, se o seu dispositivo MHL não se ligar ou não funcionar correctamente, verifique as FAQ do dispositivo MHL ou contacto o fornecedor directamente para obter mais informações. A política do fabricante do seu dispositivo pode requerer a aquisição do cabo MHL ou de um adaptador específico dessa marca para funcionar

  2. Requer um dispositivo móvel opcional certificado para MHL e um cabo MHL. (Não incluídos) Consulte o seu fornecedor do dispositivo MHL para se informar sobre a compatibilidade.

  3. A poupança de energia no modo de espera/desligado de ErP não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL

  4. A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org

  5. O logótipo de texto/marca comercial "AH-IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.

  6. O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).