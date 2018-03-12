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Descontinuado

4200 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

22PFS4232/12

3.9

| (37) Críticas

Televisor LED Full HD ultra fino

Sinta-se em casa onde quer que esteja com a TV Philips 4200. Com um tamanho compacto, é a companheira ideal para campismo ou outras aventuras. Com um ecrã Full HD e um design fino, é excelente para pequenas divisões e suporta uma entrada de 12 V.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultra fino

  • 55 cm (22")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

37

Críticas

12/03/2018

France

France

C´est philips...le plus...

Comme tous le produit Philips, excellents...je utilice beaucoup les produit Philips et je n´ai jamais eu de problèmes. les produit Philips a mon avis son de les meilleure qualite.

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Esta avaliação foi feita para 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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10/02/2018

France

France

très bon produit

Bonjour, c'est ma 5ème télévision philips et pas de soucis, celle-ci est pour remplacer la tv de la cuisine qui me donnait pas satisfaction ( pas philips ). Cette T.V. à une image qui n'est en rien comparable avec l'ancienne. La facilité de programmer une télé philips est un jeu d'enfant.

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08/06/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto

TV veramente facile da utilizzare, perfettamente aggionrabile da usb, intuitivo, angolo di visione e qualità ottima. Il tutto per un prezzo veramente buono.

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Esta avaliação foi feita para 4200 series 22PFS4232 TV LED ultra sottile Full HD

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.