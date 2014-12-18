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Descontinuado
231P4QPYEB/00
Linha P
23" (58,4 cm)
Visor IPS Full HD
O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
3.0
de 5
3
Críticas
oernist
18/12/2014
Suisse
Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell
Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
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Synthesewerk
14/06/2024
Deutschland
Bild ok. aber der Ton!!!
Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.
Esta avaliação foi feita para Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
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prowop
24/04/2014
Deutschland
nicht zufrieden
Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.
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