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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminação LED

231P4QPYEB/00

3
| (3) Críticas
Ecrã de design ecológico sustentável
O ecrã LED PowerSensor IPS da Philips fabricado com 65% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Ver todos os benefícios

com PowerSensor economiza energia

Ecrã de design ecológico sustentável

  • Linha P

  • 23" (58,4 cm)

  • Visor IPS Full HD

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

O DisplayPort oferece áudio e vídeo através de um único cabo comprido

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

3

Críticas

4
3
1

18/12/2014

Suisse

Suisse

Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell

Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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14/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bild ok. aber der Ton!!!

Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.

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24/04/2014

Deutschland

Deutschland

nicht zufrieden

Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.

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