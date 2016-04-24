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  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminação LED

231P4QPYKES/00

3.8
| (5) Críticas | 80% recomendam este produto
Ecrã de design ecológico sustentável
O ecrã LED IPS da Philips com webcam ajuda-o a colaborar e comunicar, poupando tempo e dinheiro.
Ver todos os benefícios

com webcam poupa tempo e dinheiro

Ecrã de design ecológico sustentável

  • Linha P

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecrã Full HD

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Webcam para ligar e colaborar

A webcam e o microfone integrados permitem-lhe ver e comunicar com os seus colegas e clientes. Esta solução simples permite-lhe colaborar e partilhar, poupando tempo valioso e despesas com viagens.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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