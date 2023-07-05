ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Produtividade sustentável
  • Produtividade sustentável
  • Produtividade sustentável
  • Produtividade sustentável
  • Produtividade sustentável
  • Produtividade sustentável

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD

231S4LCB/00

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Produtividade sustentável
O ecrã LED ergonómico da Philips fabricado com 25% de materiais reciclados e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Ver todos os benefícios

com ecrã LED ergonómico de eficiência energética

Produtividade sustentável

  • Linha S

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecrã Full HD

A tecnologia LED garante a produção de cores naturais

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A fácil regulação da altura, orientação, inclinação e ângulo de rotação da base permite posicionar o monitor para o máximo de conforto, aliviando o esforço físico de um longo dia de trabalho. A arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.

Altura reduzida da moldura à mesa para um conforto máximo de leitura

Altura reduzida da moldura à mesa para um conforto máximo de leitura

Graças à sua SmartErgoBase avançada, pode baixar o monitor Philips praticamente até ao nível da secretária para um ângulo de visualização confortável. A altura reduzida da moldura à mesa é a solução perfeita para quem usa lentes bifocais, trifocais ou progressivas para trabalhar ao computador. Além disso, esta proporciona aos utilizadores alturas muito variadas para utilizar o monitor segundo as suas definições preferidas para o ângulo e a altura, ajudando a reduzir a fadiga e o esforço.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Pontos positivos

Goed scherm.

Pontos negativos

Geen ingebouwde luidspreker.

Esta avaliação foi feita para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Esta avaliação foi feita para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Comprador verificado

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.