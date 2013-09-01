ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização
  • O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização
  • O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização
  • O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização

Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminação LED

237E4LSB/00

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização
Experimente imagens LED fantásticas com cores naturais neste ecrã estreito e elegante.
Ver todos os benefícios

O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização

  • Linha E

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecrã Full HD

Tecnologia LED para cores naturais

Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

SmartImage Lite para uma experiência de visualização melhorada em LCD

SmartImage Lite é uma tecnologia exclusiva e de vanguarda da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã. Com base no cenário que seleccionar, o SmartImage Lite melhora de forma dinâmica o contraste, a saturação da cor e a nitidez da cor de imagens e vídeos para obter o melhor desempenho do ecrã - tudo em tempo real com um simples toque num único botão.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efectuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis