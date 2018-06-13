ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Monitor LCD com SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens vibrantes neste ecrã da Philips. Equipado com HDMI e SmartControl lite, este ecrã é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

Tecnologia IPS-ADS de visualização ampla para exatidão de imagens e cores

Tecnologia IPS-ADS de visualização ampla para exatidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS-ADS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS-ADS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

17/11/2016

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse