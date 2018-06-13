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Descontinuado
240V5QDSB/01
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens vibrantes neste ecrã da Philips. Equipado com HDMI e SmartControl lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
Os ecrãs IPS-ADS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS-ADS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.2
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
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Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
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Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
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Esta avaliação foi feita para 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
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Denis
17/11/2016
Danmark
Comprador verificado
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse