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Descontinuado

Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

243S7EJMB/01

3.6

| (7) Críticas

Funcionalidades fiáveis e essenciais

O nosso monitor da linha S oferece eficiência empresarial. Um ecrã IPS de ângulo de visualização amplo com tecnologia SoftBlue é excelente para uma produtividade amiga dos olhos. O ecrã sem margens é ajustável em altura e permite combinar vários monitores para uma visualização alargada.

Ver todos os benefícios

que impulsionam a eficiência empresarial

Funcionalidades fiáveis e essenciais

  • Linha S

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect com ligações DisplayPort, HDMI e VGA

Com inúmeras possibilidades de conetividade, estes ecrãs Philips estão equipados com numerosas ligações como VGA, Display Port ou conetor HDMI universal, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos de vídeo e áudio não comprimidos em alta resolução. As ligações USB asseguram que pode desfrutar de transferências de dados a velocidades ultra elevadas, enquanto dispõe de uma conetividade global. Independentemente da fonte que está a utilizar, pode ter a certeza de que este ecrã Philips lhe assegurará que o seu investimento não estará obsoleto num futuro próximo!

Tecnologia SoftBlue suave para os olhos e mantém a cor

A tecnologia LED SoftBlue utiliza uma tecnologia inteligente para reduzir a luz azul de onda curta, que é prejudicial, sem afetar a cor ou imagem do ecrã. A organização internacional de teste TUV Rheinland certificou a tecnologia LED SoftBlue como capaz de reduzir a luz azul prejudicial.

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

7

Críticas

3

09/08/2022

Italia

Italia

Comprador verificado

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Pontos positivos

compatto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Data de utilização 2021-07-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Data de utilização 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Pontos negativos

Qualidade de Som

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Data de utilização 2019-12-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Data de utilização 2019-12-21

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC com base no CIE1976

  4. Área sRGB com base no CIE1931

  5. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  6. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2