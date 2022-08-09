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Descontinuado
243S7EJMB/01
Funcionalidades fiáveis e essenciais
O nosso monitor da linha S oferece eficiência empresarial. Um ecrã IPS de ângulo de visualização amplo com tecnologia SoftBlue é excelente para uma produtividade amiga dos olhos. O ecrã sem margens é ajustável em altura e permite combinar vários monitores para uma visualização alargada.
Linha S
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Com inúmeras possibilidades de conetividade, estes ecrãs Philips estão equipados com numerosas ligações como VGA, Display Port ou conetor HDMI universal, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos de vídeo e áudio não comprimidos em alta resolução. As ligações USB asseguram que pode desfrutar de transferências de dados a velocidades ultra elevadas, enquanto dispõe de uma conetividade global. Independentemente da fonte que está a utilizar, pode ter a certeza de que este ecrã Philips lhe assegurará que o seu investimento não estará obsoleto num futuro próximo!
A tecnologia LED SoftBlue utiliza uma tecnologia inteligente para reduzir a luz azul de onda curta, que é prejudicial, sem afetar a cor ou imagem do ecrã. A organização internacional de teste TUV Rheinland certificou a tecnologia LED SoftBlue como capaz de reduzir a luz azul prejudicial.
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
3.6
de 5
7
Críticas
Repetro46
09/08/2022
Italia
Comprador verificado
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Pontos positivos
compatto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2021-07-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
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Kazunga
21/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Pontos negativos
Qualidade de Som
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2019-12-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2019-12-21
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2