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Descontinuado
24PFT4032/12
Televisor LED Full HD ultra fino
Portátil e belo. O televisor Philips 4000 foi desenhado para ir consigo a qualquer lado. Com contornos ultra finos e uma moldura branca minimalista, ficará bem em qualquer sala.
60 cm (24")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Sabemos que procura um televisor de ecrã pequeno com uma aparência tão boa como o seu desempenho. Por isso, a nossa equipa de design combinou uma elegante moldura com um acabamento sofisticado em branco brilhante para criar um design moderno e inovador que complementa qualquer divisão.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
4.1
de 5
12
Críticas
92%
recomendam este produto
philipsaddict
22/08/2017
Italia
Ottimo prodotto
Ho acquistato questo prodotto appena immesso sul mercato e sono rimasta soddisfatta. E' un ottimo prodotto. Visione nitida e colori perfetti con un effetto molto reale. Inoltre è bello esteticamente.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD
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Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
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kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.