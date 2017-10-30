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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED ultra fino

24PHT4022/12

2.7

| (3) Críticas

Televisor LED ultra fino

Criada para a diversão, a TV Philips 4000 transporta a qualidade de imagem para o pequeno ecrã. É suficientemente compacta para deslocar entre divisões de forma rápida e sem confusões, e o seu design minimalista faz com que seja um complemento bem-vindo onde quer que a coloque.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED ultra fino

  • 60 cm (24")

  • Televisor LED

  • DVB-T/T2/C

Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Televisor portátil compacto: concebido para estar no meio da diversão

Elegante, compacto e leve. O seu televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos na cozinha, mantém-no a par das notícias enquanto trabalha na garagem e apresenta-lhe as últimas pontuações desportivas enquanto prepara um churrasco. Um televisor tão portátil como este gosta de estar no meio da diversão!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.7

de 5

3

Críticas

4
3

30/10/2017

Portugal

Portugal

Fiabilidade da Philips através dos tempos

A televisão em si tem boa imagem. A Philips deveria mandar instruções adequadas para as pessoas conseguirem sintonizar os canais e outros.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultra fino

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultra fino

02/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Not a very sharp picture.

The picture is not very sharp, sub titles are not very clear,

Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHT4022 Ultra Slim LED TV

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29/04/2019

España

España

Desastre, como no Philips

Nunca intuitivo y no se pueden ordenar los canales, solo los favoritos.

Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultrafino

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.