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Descontinuado
273P3LPHEB/00
Ecrã PowerSensor inovador economiza energia
Ecrã LED ecológico 273P3 Profissional da Philips com certificação EPEAT Gold e PowerSensor inteligente detecta a presença do utilizador e ajusta o consumo de energia, economizando até 80% nas contas de electricidade!
Linha P
68,6 cm (27")
Um par de altifalantes estéreo incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projecção frontal ou invisíveis na projecção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
A Super Ergo Base é uma cómoda base para monitor da Philips que, para além de poder ser inclinada e oscilada, pode ser ajustada em altura e rodada a 90 graus, para que cada utilizador possa ajustar o seu monitor segundo as suas preferências pessoais e para o máximo conforto de visualização e eficiência.
O sistema de inclinação e rotação é um mecanismo incorporado na base que permite que o monitor incline e rode para a frente ou para trás.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Comprador verificado
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.