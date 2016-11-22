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Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminação LED

273P3LPHEB/00

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Ecrã PowerSensor inovador economiza energia

Ecrã LED ecológico 273P3 Profissional da Philips com certificação EPEAT Gold e PowerSensor inteligente detecta a presença do utilizador e ajusta o consumo de energia, economizando até 80% nas contas de electricidade!

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Ecrã PowerSensor inovador economiza energia

  • Linha P

  • 68,6 cm (27")

Altifalantes incorporados para áudio que não ocupam espaço na secretária

Um par de altifalantes estéreo incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projecção frontal ou invisíveis na projecção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Ajuste de altura para uma posição ideal

A Super Ergo Base é uma cómoda base para monitor da Philips que, para além de poder ser inclinada e oscilada, pode ser ajustada em altura e rodada a 90 graus, para que cada utilizador possa ajustar o seu monitor segundo as suas preferências pessoais e para o máximo conforto de visualização e eficiência.

Ajuste da inclinação e da rotação para o ângulo de visão ideal

O sistema de inclinação e rotação é um mecanismo incorporado na base que permite que o monitor incline e rode para a frente ou para trás.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Esta avaliação foi feita para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Avisos legais

  1. O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.