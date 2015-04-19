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Descontinuado
274E5QHSB/00
Moldura ultra fina
68,6 cm (27")
MHL
A tecnologia Mobile High Definition Link (MHL) consiste numa interface de áudio/vídeo móvel para estabelecer uma ligação direta entre telemóveis e outros dispositivos portáteis e ecrãs de alta definição. O cabo MHL opcional permite-lhe ligar facilmente o seu dispositivo móvel compatível com MHL a este ecrã MHL Philips de grandes dimensões para ver os seus vídeos HD ganharem vida com um som totalmente digital. Agora, para além de poder desfrutar dos seus jogos, fotografias e filmes móveis ou outras aplicações num ecrã grande, também pode carregar o seu dispositivo móvel em simultâneo para que nunca fique sem bateria a meio do seu entretenimento.
Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais que exigem precisão de cor e luminosidade uniforme em todos os momentos.
Utilizando painéis com a mais recente tecnologia, os novos visores Philips são concebidos com uma abordagem minimalista, limitando a espessura exterior da moldura a aproximadamente 2,5 mm. Combinado com uma faixa de matriz preta incorporada no painel de cerca de 9 mm, as dimensões totais da moldura são significativamente reduzidas, permitindo distracções mínimas e tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para jogos com vários ecrãs ou com configuração em mosaico, desenho de gráficos e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um grande ecrã.
4.5
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
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Esta avaliação foi feita para 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
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testevista
08/11/2013
France
un excellent rapport qualité/prix
je suis très satisfait de cet écran. des couleurs fidèles base consomation 28w écran lumineux connectée à un mac mini je retrouve une image fidèle à Mac OS son un peu trop aigu mais permet d'avoir des haut parleur a moindre coût.
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Esta avaliação foi feita para 234E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
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Ralhts
29/09/2014
Nederland
Comprador verificado
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
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Requer um dispositivo móvel opcional certificado para MHL e um cabo MHL. (Não incluídos) Consulte o seu fornecedor do dispositivo MHL para se informar sobre a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de ErP não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.