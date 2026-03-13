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27B1U7903/00
Simplesmente brilhante
O monitor Philips Thunderbolt™ 4 oferece uma solução de base segura e fiável com um só cabo. O ecrã com retroiluminação mini LED e certificação DisplayHDR™ 1400 proporciona um desempenho de imagem e uma precisão de cor incríveis para utilizadores que procuram cores precisas.
Brilliance 7000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Este monitor Philips com base está equipado com uma ligação Thunderbolt™ 4. Em comparação com os monitores USB-C tradicionais, a tecnologia Thunderbolt™ 4 possibilita velocidades de transferência de dados ultrarrápidas de 40 Gbps, suporta vídeos de alta resolução, oferece transporte multifluxo para configuração em cadeia, fornece até 90 W de energia para dispositivos externos e pode proporcionar uma ligação Ethernet estável de 1 Gbit/s.
A configuração em cadeia permite-lhe controlar vários monitores e dispositivos a partir de uma única porta Thunderbolt no seu computador portátil. Pode efetuar a ligação do seu computador portátil a este monitor através da respetiva porta Thunderbolt. Depois, através da segunda porta Thunderbolt neste monitor, pode ligar a um segundo monitor 4K.
Prémios
2.8
de 5
6
Críticas
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Pontos positivos
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Pontos negativos
bis jetzt alles tip top
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data de utilização 2025-11-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data de utilização 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Pontos positivos
Bildqualität und Thunderbolt
Pontos negativos
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data de utilização 2023-09-26
Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data de utilização 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Comprador verificado
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Pontos positivos
Calidad de imagen
Pontos negativos
Altavoces
Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data de utilização 2023-05-14
Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data de utilização 2023-05-14
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
Cobertura Rec 709 com base no CIE1976
Cobertura Rec 2020 com base no CIE1976
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.
Em SDR (Standard Dynamic Range), o intervalo de temperatura em funcionamento pode alcançar os 40 ºC.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.