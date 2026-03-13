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Professional MonitorMonitor Thunderbolt™ 4 Mini-LED 4K UHD

27B1U7903/00

2.8

| (6) Críticas

1 prémio

Simplesmente brilhante

O monitor Philips Thunderbolt™ 4 oferece uma solução de base segura e fiável com um só cabo. O ecrã com retroiluminação mini LED e certificação DisplayHDR™ 1400 proporciona um desempenho de imagem e uma precisão de cor incríveis para utilizadores que procuram cores precisas.

Ver todos os benefícios

Mini LED com base Thunderbolt

Simplesmente brilhante

  • Brilliance 7000

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Conetividade ultrarrápida para dados, vídeo e Ethernet

Conetividade ultrarrápida para dados, vídeo e Ethernet

Este monitor Philips com base está equipado com uma ligação Thunderbolt™ 4. Em comparação com os monitores USB-C tradicionais, a tecnologia Thunderbolt™ 4 possibilita velocidades de transferência de dados ultrarrápidas de 40 Gbps, suporta vídeos de alta resolução, oferece transporte multifluxo para configuração em cadeia, fornece até 90 W de energia para dispositivos externos e pode proporcionar uma ligação Ethernet estável de 1 Gbit/s.

Configuração em cadeia simples e potente para a configuração de vários monitores

Configuração em cadeia simples e potente para a configuração de vários monitores

A configuração em cadeia permite-lhe controlar vários monitores e dispositivos a partir de uma única porta Thunderbolt no seu computador portátil. Pode efetuar a ligação do seu computador portátil a este monitor através da respetiva porta Thunderbolt. Depois, através da segunda porta Thunderbolt neste monitor, pode ligar a um segundo monitor 4K.

Fornece até 90 W de potência para dispositivos numa única porta

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-7185171

Críticas

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2.8

de 5

6

Críticas

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Pontos positivos

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Pontos negativos

bis jetzt alles tip top

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Data de utilização 2025-11-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Data de utilização 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Pontos positivos

Bildqualität und Thunderbolt

Pontos negativos

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Data de utilização 2023-09-26

Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Data de utilização 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Comprador verificado

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Pontos positivos

Calidad de imagen

Pontos negativos

Altavoces

Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Data de utilização 2023-05-14

Esta avaliação foi feita para Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Data de utilização 2023-05-14

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  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  7. Cobertura Rec 709 com base no CIE1976

  8. Cobertura Rec 2020 com base no CIE1976

  9. Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt

  10. Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.

  11. Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

  12. Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.

  13. Em SDR (Standard Dynamic Range), o intervalo de temperatura em funcionamento pode alcançar os 40 ºC.

  14. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.