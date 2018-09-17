Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Descontinuado
323E7QDAB/00
Expanda a sua experiência
Expanda a sua experiência de visualização com este grande ecrã da Philips. Com este ecrã expansivo de 32" de classe Full HD, pode mergulhar verdadeiramente no jogo ou aproveitar o espaço de que necessita para distribuir o seu trabalho.
Linha E
32 (visualizável a 31,5"/80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.3
de 5
26
Críticas
92%
recomendam este produto
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse