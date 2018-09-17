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Descontinuado

Visor LCD

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Críticas | 92% recomendam este produto

Expanda a sua experiência

Expanda a sua experiência de visualização com este grande ecrã da Philips. Com este ecrã expansivo de 32" de classe Full HD, pode mergulhar verdadeiramente no jogo ou aproveitar o espaço de que necessita para distribuir o seu trabalho.

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  • Linha E

  • 32 (visualizável a 31,5"/80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Altifalantes estéreo incorporados para conteúdo multimédia

Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

26

Críticas

92%

recomendam este produto

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD

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21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

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12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

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