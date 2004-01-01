Termos de pesquisa
32BDL4511D/00
Destaque-se com um ecrã profissional FHD Philips da linha D rápido. A excelente qualidade de imagem da Philips oferece cores realistas e contrastes intensos. Pode apresentar conteúdos facilmente a partir de várias fontes num único ecrã.
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.
Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.
Seja visto a partir de qualquer ângulo com a tecnologia ADS de visualização ampla. A tecnologia Advanced Super Dimension Switch (ADS) proporciona um processamento de imagem no ecrã mais rápido para transições de conteúdo mais suaves, precisão de imagem surpreendente e reprodução de cores superior com visualização a 180 graus.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Acessórios
Diversos
