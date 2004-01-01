Termos de pesquisa

      Signage Solutions Ecrã linha D

      32BDL4511D/00

      Faça-se ouvir

      Destaque-se com um ecrã profissional FHD Philips da linha D rápido. A excelente qualidade de imagem da Philips oferece cores realistas e contrastes intensos. Pode apresentar conteúdos facilmente a partir de várias fontes num único ecrã.

      Signage Solutions Ecrã linha D

      Faça-se ouvir

      Ecrã inteligente e rápido que funciona 24 horas por dia.

      • 32"
      • Full HD (1920 x 1080p)
      • 400 cd/m²
      Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

      Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

      Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

      O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

      O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

      Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

      SmartPower para poupar energia

      SmartPower para poupar energia

      A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

      Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

      Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

      Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

      Ecrã ADS de visualização ampla

      Seja visto a partir de qualquer ângulo com a tecnologia ADS de visualização ampla. A tecnologia Advanced Super Dimension Switch (ADS) proporciona um processamento de imagem no ecrã mais rápido para transições de conteúdo mais suaves, precisão de imagem surpreendente e reprodução de cores superior com visualização a 180 graus.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        81.28  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        32  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        1920x1080p
        Espaçamento de píxeis
        0,36375 x 0,36375 mm
        Óptima resolução
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        Luminosidade
        400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
        Cores do ecrã
        16,7 milhões
        Rácio de contraste (típico)
        1200:1
        Rácio de Contraste dinâmico
        500 000:1
        Tempo de resposta (típico)
         8  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Tecnologia do painel
        ADS
        Neblina
        25%

      • Conectividade

        Saída áudio
        Ficha de 3,5 mm
        Entrada de vídeo
        • 1 Display Port 1.2
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Entrada de áudio
        Tomada de 3,5 mm
        Saída vídeo (saída Scart)
        • 1 DisplayPort 1.2
        • 1 HDMI 2.0
        Controlo externo
        • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
        • RJ45
        • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C

      • Conveniência

        Colocação
        • Horizontal (24/7)
        • Vertical (24/7)
        Funções de proteção de ecrã
        Mudança de pixel, baixo brilho
        Controlo de teclado
        • Oculto
        • Bloqueável
        "Loop through" de sinal
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • "Loopthrough" IV
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Controlável em rede
        • RS232
        • RJ45

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 10 W RMS

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
        Consumo (tipicamente)
        36  W
        Consumo (Máx.)
        60 W
        Consumo de energia em modo de espera
        0,5 W
        Classe energética
        G

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 900, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        726,5  mm
        Peso do produto
        5,7  kg
        Altura do conjunto
         425,4  mm
        Profundidade do conjunto
        65,1 (suporte de parede)/69,1 (CA)  mm
        Largura da Unidade (pol.)
        28,60  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        16.75  polegada
        Montagem na parede
        100 (H) x 100 (V) mm/200 (H) x 200 (V) mm, M4
        Profundidade da Unidade (pol.)
        2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  polegada
        Largura da moldura
        11,9 mm (sup/dir/esq), 17,2 mm (inf)
        Peso do produto (lb)
        12,57  lb

      • Condições de funcionamento

        Altitude
        0~ 3000 m
        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
        50 000  hora(s)
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20~ 60  °C
        Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
        20 – 80% HR (sem condensação)
        Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
        5 – 95% HR (sem condensação)

      • Aplicações multimédia

        Reprodução de vídeo via USB
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG
        Reprodução de imagem via USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Reprodução de áudio via USB
        • AAC
        • MPEG
        • HEAAC

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Logótipo da Philips (1)
        • Cabo de alimentação CA
        • Tampa do interruptor de CA
        • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
        • 1 guia de início rápido
        • Telecomando e pilhas AAA
        • Cabo RS232
        • Cabo para ligar em cadeia RS232
        • Parafuso e tampa para USB x1
        • 3 grampos para cabos
        Suporte
        BM05911 (Opcional)

      • Diversos

        Idiomas apresentados no ecrã
        • Árabe
        • Holandês
        • Dinamarquês
        • Inglês
        • Francês
        • Finlandês
        • Alemão
        • Italiano
        • Japonês
        • Norueguês
        • Polaco
        • Português
        • Russo
        • Espanhol
        • Sueco
        • Chinês Simplificado
        • Turco
        • Chinês Tradicional
        Garantia
        Garantia de 3 anos
        Aprovações regulamentares
        • CE
        • FCC, Classe A
        • CCC
        • ROHS
        • CB
        • BSMI
        • EMF
        • VCCI
        • PSB
        • ETL
        • CECP
        • EAC

