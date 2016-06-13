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Descontinuado
32PFH4100/88
Televisor LED Full HD fino
O televisor certo para o presente e o futuro: o televisor LED fino Full HD da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e de todas as funcionalidades de que necessita, como práticas portas USB e HDMI adicionais - para desfrutar do seu televisor em casa.
80 cm (32")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.
Uma televisão com linhas modernas e requintadas merece um suporte acima do normal. Foi por isso que a Philips criou este suporte exclusivo, de design aberto que se funde maravilhosamente com a sua decoração.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
3.5
de 5
68
Críticas
Gabri38
13/06/2016
España
Comprador verificado
Excelente televisor LED.
Se sintoniza muy cómodo fácil y rápido con una calidad de imagen muy buena y recepción de la señal, para vídeo juegos que es lo que mayoritariamente la uso, va y se ve genial, no así su calidad de sonido, pero no es malo, supongo que como todos los nuevos diseños, no dejan espacio suficiente para unos buenos altavoces. Muy recomendable.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4100 Televisor LED Full HD plano
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Sarape
26/12/2015
España
Buen producto
Los canales hay que ordenar mediante lista propia o de favoritos. Muchas marcas hacen lo mismo
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 48PFH4100 Televisor LED Full HD plano
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rayner
02/12/2015
España
Comprador verificado
este producto esta super excelente
este es un producto que cumplio mis espectativas , me encanta el diseño y se ve espectacular, y para mi es muy importante que reprodusca en varias normas de video la PAL y la NTSCM
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.