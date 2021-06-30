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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
32PFK4009/12
Televisor LED Full HD
Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4100 da Philips. O design minimalista, as imagens vivas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.
81 cm (32")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
3.2
de 5
25
Críticas
van nugteren
30/06/2021
Nederland
uitstekende beeld en geluid
beeld en geluid zijn super menu is simpel te bedienen dus kortom uitstekende tv
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Data de utilização 2019-06-30
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-06-30
CSoft1005
31/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
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lebag
31/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.