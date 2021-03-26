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Descontinuado
32PHS4001/12
Televisor LED ultra fino
O design elegante da série 4000 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
Elegante. Com tecnologia de ponta. Requintado. Preciso. A silhueta ultra fina da Philips. Não é nenhuma surpresa que algo tão fino atraia tantas atenções, tendo em conta a elevada sofisticação que este confere à sua decoração.
Evite confusões de cabos com um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessitará apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
4.5
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
valdemar432
26/03/2021
Portugal
qualidade de imagem
muito boa avaliação recomendaria ate a um familiar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino
Data de utilização 2021-02-26
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-02-26
PERIFRASTICO
07/12/2018
España
BUEN TELEVISOR
Es un buen televisor, la única pega es que para ordenar los canales, primero los tienes que incluir todos en favoritos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
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twisterama33
09/04/2017
España
Comprador verificado
Manual de instrucciones
Es lo que le falta, un manual de instrucciones de mano par a poder consultar cualquier característica. En caso de que haya, les agradecería que me enviarán uno en español.
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Este televisor não suporta as funções de Pausa TV/gravação USB quando o cartão CI Plus CAM está inserido