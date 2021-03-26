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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED ultra fino

32PHS4001/12

4.5

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

Televisor LED ultra fino

O design elegante da série 4000 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Linhas ultra finas para um perfil requintado

Linhas ultra finas para um perfil requintado

Elegante. Com tecnologia de ponta. Requintado. Preciso. A silhueta ultra fina da Philips. Não é nenhuma surpresa que algo tão fino atraia tantas atenções, tendo em conta a elevada sofisticação que este confere à sua decoração.

Três entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Três entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessitará apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2
1

26/03/2021

Portugal

Portugal

qualidade de imagem

muito boa avaliação recomendaria ate a um familiar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino

Data de utilização 2021-02-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino

Data de utilização 2021-02-26

07/12/2018

España

España

BUEN TELEVISOR

Es un buen televisor, la única pega es que para ordenar los canales, primero los tienes que incluir todos en favoritos.

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino

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09/04/2017

España

España

Comprador verificado

Manual de instrucciones

Es lo que le falta, un manual de instrucciones de mano par a poder consultar cualquier característica. En caso de que haya, les agradecería que me enviarán uno en español.

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Este televisor não suporta as funções de Pausa TV/gravação USB quando o cartão CI Plus CAM está inserido