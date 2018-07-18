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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED ultra fino

32PHS4032/12

3.6

| (18) Críticas

Televisor LED ultra fino

Portátil e belo. O televisor Philips 4000 foi desenhado para ir consigo a qualquer lado. Com contornos ultra finos e uma moldura branca minimalista, ficará bem em qualquer sala.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Índice de desempenho da imagem melhora todos os elementos de visualização

Índice de desempenho da imagem melhora todos os elementos de visualização

O índice de desempenho da imagem combina a tecnologia de visualização e os motores de processamento de imagem avançados da Philips para melhorar os elementos da percepção: nitidez, movimento, contraste e cor. Independentemente da fonte, poderá desfrutar sempre de imagens extremamente nítidas com detalhes e profundidade incríveis, os pretos mais profundos, os brancos mais puros, as cores mais vivas e brilhantes e tons de pele naturais e realistas, em todas as visualizações.

Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

A cor branca elegante confere uma aparência moderna e inovadora a todas as divisões

Sabemos que procura um televisor de ecrã pequeno com uma aparência tão boa como o seu desempenho. Por isso, a nossa equipa de design combinou uma elegante moldura com um acabamento sofisticado em branco brilhante para criar um design moderno e inovador que complementa qualquer divisão.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

18

Críticas

3
2

18/07/2018

Italia

Italia

Perfetto

Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

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19/12/2017

Italia

Italia

Ottimo Prodotto

Televisore veramente molto bello con cornice ridotta. I piedini posizionati verso il centro permettono di posizionarlo anche su basi piccole. La ricezione del DTT è perfetta, i canali in HD si vedono splendidamente. Sono soddisfatto per il rapporto qualità/prezzo.

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

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30/04/2018

Deutschland

Deutschland

Top Design & tolles Bild

Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.