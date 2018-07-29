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Descontinuado
32PHS4132/12
Televisor LED ultra fino
Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem HD, elevado contraste e uma reprodução de som clara. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
3.5
de 5
12
Críticas
gineslf
29/07/2018
España
todo muy bien
la tv funciona muy bien, llego rapidamente y todo muy correcto
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Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino
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Chris337
13/08/2018
France
ce produit correspond parfaitement à ce que je souhaitais
Facile à mettre en de fonctionnement, belle qualité d'images et son très correct. Il correspond parfaitement aux promesses du vendeur. cet appareil s'intègre facilement à un intérieur moderne
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Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
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Frimousse73
12/03/2018
France
Image d'une qualité irréprochable
Je viens d'acquérir ce téléviseur et de l'installer, très facile à faire. Puis stupéfaite par la qualité des images, de la luminosité, des couleurs éclatantes. De plus je l'ai eu en promo 30€ moins cher. Je suis très satisfaite.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.