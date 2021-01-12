Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
32PHT4132/12
Descontinuado
(VÍDEO) Como ligar um dispositivo externo a um televisor Philips (gama Linux Smart TV)
(VÍDEO) Como configurar o seu televisor Philips novo 1
(VÍDEO) Como ordenar canais no seu televisor Philips 2
(VÍDEO) Como atualizar software através de USB – Linux TV
(VÍDEO) Como desembalar o seu novo televisor Philips
(VÍDEO) Como personalizar rapidamente as definições de imagem do seu televisor Philips
Consulte os termos da sua garantia e inicia uma reparação ou troca de produto