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Descontinuado

4100 seriesTelevisor LED ultra fino

39PHT4112/12

3.7

| (27) Críticas | 84% recomendam este produto

Televisor LED ultra fino

Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem HD, elevado contraste e uma reprodução de som clara. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED ultra fino

  • 98 cm (39")

  • Televisor LED

  • DVB-T/T2/C

Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Durante a criação de um novo televisor, as nossas equipas consideram todos os aspectos: desde a tecnologia ao design. Os novos pés para molduras foram concebidos para criar espaço sob o televisor - enquanto um apoio tradicional normalmente assenta sobre a superfície - oferecendo-lhe uma experiência de visualização mais envolvente. O efeito? Um televisor que se inclina com confiança para o futuro.

Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

27

Críticas

84%

recomendam este produto

03/10/2017

Portugal

Portugal

este produto é excelente

muito leve e resistente de fácil manuseamento. muito fácil de programar. com comando de fácil compreensão.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultra fino

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultra fino

21/04/2020

España

España

Comprador verificado

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Pontos positivos

Buena imagen y sonido.

Pontos negativos

No aplica.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Data de utilização 2018-04-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Data de utilização 2018-04-21

07/03/2018

España

España

Buen televisor

Cumple perfectamente las espectativas , buena calidad y muy buen precio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.