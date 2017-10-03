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Descontinuado
39PHT4112/12
Televisor LED ultra fino
Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem HD, elevado contraste e uma reprodução de som clara. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.
98 cm (39")
Televisor LED
DVB-T/T2/C
Durante a criação de um novo televisor, as nossas equipas consideram todos os aspectos: desde a tecnologia ao design. Os novos pés para molduras foram concebidos para criar espaço sob o televisor - enquanto um apoio tradicional normalmente assenta sobre a superfície - oferecendo-lhe uma experiência de visualização mais envolvente. O efeito? Um televisor que se inclina com confiança para o futuro.
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
3.7
de 5
27
Críticas
84%
recomendam este produto
manuel
03/10/2017
Portugal
este produto é excelente
muito leve e resistente de fácil manuseamento. muito fácil de programar. com comando de fácil compreensão.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultra fino
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultra fino
K@ripe
21/04/2020
España
Comprador verificado
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Pontos positivos
Buena imagen y sonido.
Pontos negativos
No aplica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Data de utilização 2018-04-21
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-04-21
JonBilbao
07/03/2018
España
Buen televisor
Cumple perfectamente las espectativas , buena calidad y muy buen precio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Sim, recomendo este produto
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.