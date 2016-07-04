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Descontinuado
40PFT4009/12
Televisor LED Full HD
Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4100 da Philips. O design minimalista, as imagens vivas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Para imagens naturais de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou esteja a assistir a um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez ideias.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.
3.7
de 5
7
Críticas
foged
04/07/2016
Danmark
Comprador verificado
kanel instilling
det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det
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Claudi1
13/02/2016
Deutschland
Comprador verificado
ausgezeichnetes Produkt
Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.
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santi
11/12/2014
España
Buena calidad
Es un producto de buena calidad ,aunque se echan de menos algunas cosas como pueden ser los botones de control en el propio tv ya que no los lleva, y la la salida de audio y video. Por todo lo de mas es fantastica ,buena imagen ,buenos acabados y muy buena relaccion calidad precio.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.