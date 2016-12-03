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Descontinuado
42PFK5199/12
Televisor LED Full HD
Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 5200 da Philips. Combinámos um design moderno sem moldura para ampliar e intensificar a sua experiência de visualização.
107 cm (42")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.
Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 100 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento fluidas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.
Elegante. Minimalista. Discreta. A nossa moldura sem rebordo é fabricada de forma maravilhosa com vidro de alta qualidade e envolvida por um rebordo ultra-fino em alumínio; minimizando a moldura e maximizando a sua visualização.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.0
de 5
4
Críticas
TTBerlin
03/12/2016
Deutschland
Kein SmartTV aber dennoch super!
Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
meniqo91
26/12/2019
Deutschland
Leider sehr schlecht!
Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.
Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Data de utilização 2017-12-26
Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Data de utilização 2017-12-26
meniqo
10/12/2016
Österreich
Schönes Design aber Langsam
Der TV ist sehr flach und hat ein schönes Design. Bild & Ton sind ok, nicht mehr und nicht weniger. Ärgerlich ist allerdings das Menü. Unfassbar wie langsam man sich zwischen Sender bewegt.
Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.