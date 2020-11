Android: execute a sua própria aplicação ou escolha a sua aplicação favorita para executar

Com o SO Android integrado no ecrã, pode trabalhar com o SO mais desenvolvido do planeta e guardar a sua própria aplicação diretamente no ecrã. Ou escolha uma aplicações na extensa biblioteca de aplicações Android e reproduza conteúdo a partir daí. Com o agendador de tarefas integrado, pode dividir as suas aplicações e conteúdos pelo dia com base nos seus clientes e na hora do dia, e com a funcionalidade de orientação automática para apresentar conteúdo em modo vertical ou horizontal basta apenas rodar o ecrã.