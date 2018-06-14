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Descontinuado

4100 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

43PFS4112/12

3.3

| (12) Críticas

Televisor LED Full HD fino

Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem Full HD, elevado contraste e uma reprodução de som nítida. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD fino

  • 108 cm (43")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Durante a criação de um novo televisor, as nossas equipas consideram todos os aspectos: desde a tecnologia ao design. Os novos pés para molduras foram concebidos para criar espaço sob o televisor - enquanto um apoio tradicional normalmente assenta sobre a superfície - oferecendo-lhe uma experiência de visualização mais envolvente. O efeito? Um televisor que se inclina com confiança para o futuro.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

12

Críticas

2

14/06/2018

Nederland

Nederland

Prima televisie voor een redelijke prijs!

Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.

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Esta avaliação foi feita para 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV

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12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr guter LED-Fernseher

Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.

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Esta avaliação foi feita para 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

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05/04/2018

España

España

Buena relación calidad precio

Buen producto de una imagen excelente. El sonido normal pero al utilizar con la cadena musical se oye fantástico.

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Esta avaliação foi feita para 4100 series 43PFS4112 Televisor LED Full HD ultraplano

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.