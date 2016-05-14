Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
48PFK4100/12
Televisor LED Full HD fino
O televisor certo para o presente e o futuro: o televisor LED fino Full HD da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e de todas as funcionalidades de que necessita, como práticas portas USB e HDMI adicionais - para desfrutar do seu televisor em casa.
121 cm (48")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
O Perfect Motion Rate combina a tecnologia de ecrãs da Philips e as tecnologias avançadas de processamento de vídeo para melhorar a qualidade de cada fotograma da imagem. Por isso, independentemente de gostar de jogos, de eventos desportivos de ritmo rápido ou de filmes de acção, experimentará o melhor em nitidez e em imagens em movimento suaves.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.
3.8
de 5
36
Críticas
Ronnypoponny
14/05/2016
Deutschland
Comprador verificado
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
deraltefritz
14/05/2016
Deutschland
Comprador verificado
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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bodo000
25/01/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Sim, recomendo este produto
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.