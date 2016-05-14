ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Desenho lateral do conector
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Desenho lateral do conector
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD fino

48PFK4100/12

3.8

| (36) Críticas

Televisor LED Full HD fino

O televisor certo para o presente e o futuro: o televisor LED fino Full HD da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e de todas as funcionalidades de que necessita, como práticas portas USB e HDMI adicionais - para desfrutar do seu televisor em casa.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD fino

  • 121 cm (48")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

PMR de 100 Hz para imagens em movimento nítidas

PMR de 100 Hz para imagens em movimento nítidas

O Perfect Motion Rate combina a tecnologia de ecrãs da Philips e as tecnologias avançadas de processamento de vídeo para melhorar a qualidade de cada fotograma da imagem. Por isso, independentemente de gostar de jogos, de eventos desportivos de ritmo rápido ou de filmes de acção, experimentará o melhor em nitidez e em imagens em movimento suaves.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

36

Críticas

14/05/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt

1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

14/05/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt

1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

25/01/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.