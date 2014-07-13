Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 60 dias
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Descontinuado
48PFK6989/12
Smart TV LED Full HD ultra fina
A Smart TV LED da série 6900 da Philips possui uma moldura extremamente estreita com rebordos cortados a diamante que conquistará o seu coração. Mas esta não tem apenas aparência: está totalmente equipada com funcionalidades como Ambilight, 3D, Skype™ e muito mais.
122 cm (48")
Televisor LED Full HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2
Apresente o que está a ver no seu dispositivo inteligente partilhando-o com amigos e família no ecrã do seu televisor. De fotografias a vídeos, jogos e muito mais, apresente qualquer conteúdo do smartphone e tablet no seu ecrã grande com um simples comando.
Liberte-se da transmissão tradicional. A actuar como servidor, a sua Smart TV da Philips tem a capacidade de se ligar a outro televisor na mesma rede Wi-Fi. Depois de ligada, pode partilhar uma transmissão digital e gravações deste televisor para um televisor cliente, tudo sem colocar novos cabos ou gastar dinheiro em numerosas subscrições.
Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 600 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento sem falhas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
A aplicação MyRemote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TV.
Relativamente às aplicações da Smart TV, visite www.philips.com/TV para descobrir os serviços disponibilizados no seu país
A oferta da Cloud TV depende da disponibilidade e dos regulamentos do país
A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
A câmara para televisor (PTA317) da Philips é vendida em separado.
Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.