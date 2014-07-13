PMR de 600 Hz para imagens em movimento sem falhas

Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 600 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento sem falhas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.