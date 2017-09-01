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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD

50PFH4319/88

4.1

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Televisor LED Full HD

Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4300 da Philips. O design minimalista, as imagens vívidas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD

  • 127 cm (50")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Design moderno complementa uma decoração interior actual

Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

3
1

01/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Very satisfied with this - very easy to set up and use

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4319 Full HD LED TV

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06/03/2018

France

France

superbe télé full hd

cadeau de noël de mon mari, je suis vraiment ravie de mon achat. Une tv full hd qui a une très belle image, le son est parfait. Facile d'utilisation et d'installation. Je recommande ce produit.

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30/06/2016

France

France

Comprador verificado

très bon écran, je recommande.

très belle qualité d'image que ce soit sur la tnt, une box ou un lecteur blu-ray. bon rapport qualité/prix.

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.

  2. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  3. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.