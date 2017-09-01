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Descontinuado
50PFH4319/88
Televisor LED Full HD
Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4300 da Philips. O design minimalista, as imagens vívidas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.
127 cm (50")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.
4.1
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
Sigrid
01/09/2017
United Kingdom
Excellent
Very satisfied with this - very easy to set up and use
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4319 Full HD LED TV
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CindyBelabbes
06/03/2018
France
superbe télé full hd
cadeau de noël de mon mari, je suis vraiment ravie de mon achat. Une tv full hd qui a une très belle image, le son est parfait. Facile d'utilisation et d'installation. Je recommande ce produit.
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Jionas33
30/06/2016
France
Comprador verificado
très bon écran, je recommande.
très belle qualité d'image que ce soit sur la tnt, une box ou un lecteur blu-ray. bon rapport qualité/prix.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.