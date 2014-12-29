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Descontinuado
50PFH4329/88
Televisor LED Full HD
Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4300 da Philips. O design minimalista, as imagens vívidas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.
127 cm (50")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 100 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento fluidas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Dylan02VR6
29/12/2014
France
très bon téléviseur
Je possède se téléviseur depuis 4 mois maintenant, très belle image et son, je trouve qu'il manque juste une entrée composante, a part sa, il est parfait! et je trouve qu'il a un très bon rapport qualité/prix.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4329 Téléviseur LED Full HD
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Philou49
14/08/2014
France
Excellent produit
Très bonne qualité d'image pour ce téléviseur grand écran. Je suis très satisfait de mon achat. Il manque juste prise RCA et VGA à mon avis.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.