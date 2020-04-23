Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
50PFS5503/12
Televisor LED ultrafino Full HD
A melhor simplicidade chega ao grande ecrã. A Philips 5500 dispõe de uma resolução Full HD, som nítido e uma fantástica experiência de visualização. Basta ligá-la e desfrutar dos seus programas, filmes e jogos com facilidade.
126 cm (50")
Índice de desempenho da imagem 200
FHD
Pixel Plus HD
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
3.7
de 5
23
Críticas
Egio
23/04/2020
Italia
tecnologia
tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data de utilização 2019-03-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data de utilização 2019-03-23
16/04/2020
Italia
Comprador verificado
ha molte funzioni per me bastano
molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me
Pontos positivos
bel pannello molto leggero
Pontos negativos
nulla
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data de utilização 2019-03-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data de utilização 2019-03-16
sCOSSE
21/09/2019
Italia
TV
Ottimo, leggero, affidabile, ho visto un paio di film e un pò di tv e me ne sono innamorato!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.