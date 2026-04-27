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Signage Solutions 55BDL4107X Video Wall Display

55BDL4107X/00

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Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia

O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

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