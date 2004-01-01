Termos de pesquisa
55BDL8007X/00
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.
Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).
Ligue dois ou mais ecrãs profissionais da Philips para criar uma matriz de vídeo em mosaico sem precisar de dispositivos externos. Um único leitor trata dos conteúdos, quer tenha quatro ou 40 ecrãs. O conteúdo 4K é totalmente suportado e, se estiver a apresentar esse conteúdo em quatro ecrãs, obtém a melhor resolução ponto por ponto.
Melhore a qualidade de imagem com o Pure Color Pro. Proporcionando uma iluminação superior através de definições de temperatura de cor personalizadas e calibração de gama avançada, o conteúdo tem um aspeto mais nítido e mais radiante para um realismo impressionante com destaque visual.
