65BDL3650QE/02
Apresentação melhorada
Prenda a atenção do seu público com este ecrã digital 4K Ultra HD ecológico. Oferece um desempenho 4K UHD perfeito, consumindo metade da potência em comparação com outros modelos do mercado, com o mais recente PPDS EcoDesign.
Concebido com processos de fabrico, características físicas, materiais, embalagens e software integrado que são mais agradáveis para o ambiente e proporcionam uma melhor eficiência energética, o ecrã Philips Signage 3650 EcoDesign foi concebido para funcionar com menos de metade da potência das suas contrapartes, proporcionando o mesmo desempenho inigualável.
Com a nossa plataforma Android 10 SoC, estes ecrãs de elevado desempenho são otimizados para aplicações Android nativas, sendo que também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. Flexível e seguro, garantindo que as especificações do ecrã se mantêm durante muito tempo.
Ligue e controle o seu conteúdo através da nuvem com o navegador HTML5 integrado. Com o navegador baseado no Chromium, conceba o seu conteúdo online e ligue um único ecrã ou a sua rede completa. Apresente conteúdo tanto em modo horizontal como vertical, com resolução Full HD. Basta ligar o ecrã à Internet utilizando o módulo Wi-Fi CRD22 opcional ou através de LAN, e poderá desfrutar das listas de reprodução criadas por si.
Reconhecida e registada na EPEAT com um rótulo ecológico Gold Climate+, o Philips Signage 3650 EcoDesign cumpre o conjunto robusto de critérios estabelecidos pelo principal rótulo ecológico do mundo.
Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que reproduz automaticamente no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso improvável de uma falha da fonte de entrada ou da aplicação. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção instantânea de conteúdo.
Partilhe o ecrã sem fios através da sua rede Wi-Fi existente para ligar dispositivos de forma instantânea e segura, ou utilize o nosso dongle HDMI Interact opcional para transmitir diretamente para o ecrã sem se ligar à rede segura.
Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos ecrãs Philips Signage 3650 EcoDesign de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e reduz o impacto ambiental.
Programe facilmente a reprodução de conteúdos através do USB ou da memória interna. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Leitor interno
Acessórios
Diversos
