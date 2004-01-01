Termos de pesquisa

      Signage Solutions Design ecológico

      65BDL3650QE/02

      Prenda a atenção do seu público com este ecrã digital 4K Ultra HD ecológico. Oferece um desempenho 4K UHD perfeito, consumindo metade da potência em comparação com outros modelos do mercado, com o mais recente PPDS EcoDesign.

      Ecrã EcoDesign 18/7

      • 65"
      • Retroiluminação LED direta
      • Ultra HD

      Embalagem 100% reciclada e reciclável

      Concebido com processos de fabrico, características físicas, materiais, embalagens e software integrado que são mais agradáveis para o ambiente e proporcionam uma melhor eficiência energética, o ecrã Philips Signage 3650 EcoDesign foi concebido para funcionar com menos de metade da potência das suas contrapartes, proporcionando o mesmo desempenho inigualável.

      Processador Android SoC. Aplicações Web e originais

      Com a nossa plataforma Android 10 SoC, estes ecrãs de elevado desempenho são otimizados para aplicações Android nativas, sendo que também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. Flexível e seguro, garantindo que as especificações do ecrã se mantêm durante muito tempo.

      Ligue e controle o seu conteúdo através da nuvem

      Ligue e controle o seu conteúdo através da nuvem com o navegador HTML5 integrado. Com o navegador baseado no Chromium, conceba o seu conteúdo online e ligue um único ecrã ou a sua rede completa. Apresente conteúdo tanto em modo horizontal como vertical, com resolução Full HD. Basta ligar o ecrã à Internet utilizando o módulo Wi-Fi CRD22 opcional ou através de LAN, e poderá desfrutar das listas de reprodução criadas por si.

      Certificação EPEAT Gold Climate+

      Reconhecida e registada na EPEAT com um rótulo ecológico Gold Climate+, o Philips Signage 3650 EcoDesign cumpre o conjunto robusto de critérios estabelecidos pelo principal rótulo ecológico do mundo.

      FailOver. Garante uma apresentação contínua do conteúdo

      Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que reproduz automaticamente no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso improvável de uma falha da fonte de entrada ou da aplicação. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção instantânea de conteúdo.

      Interact opcional para partilha de ecrã sem fios

      Partilhe o ecrã sem fios através da sua rede Wi-Fi existente para ligar dispositivos de forma instantânea e segura, ou utilize o nosso dongle HDMI Interact opcional para transmitir diretamente para o ecrã sem se ligar à rede segura.

      Compatível com Philips Wave para efeitos de gestão remota

      Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos ecrãs Philips Signage 3650 EcoDesign de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e reduz o impacto ambiental.

      WiFi e Bluetooth 5.2 através de módulo opcional

      Programe facilmente a reprodução de conteúdos através do USB ou da memória interna. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        163.9  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        64.5  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        3840 x 2160
        Espaçamento de píxeis
        0,372 x 0,372 mm
        Óptima resolução
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosidade
        350  cd/m²
        Cores do ecrã
        1,06 mil milhões
        Rácio de contraste (típico)
        1200:1
        Rácio de Contraste dinâmico
        500 000:1
        Tempo de resposta (típico)
         8  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Desentrelaçamento movimento compensado
        • Varrimento progressivo
        • Melhoramento do contraste dinâmico
        Tecnologia do painel
        IPS
        Sistema operativo
        Android 10
        Neblina
        25%

      • Conectividade

        Saída áudio
        Ficha de 3,5 mm
        Entrada de vídeo
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Entrada de áudio
        Tomada de 3,5 mm
        Outras ligações
        micro SD
        Controlo externo
        • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
        • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
        • RJ45
        A funcionalidade de Wi-Fi opcional
        Dongle Wi-Fi CRD22

      • Conveniência

        Colocação
        • Horizontal (18/7)
        • Vertical (18/7)
        Matriz em mosaico
        Até 15 x 15
        Controlo de teclado
        • Oculto
        • Bloqueável
        Sinal do telecomando
        Bloqueável
        "Loop through" de sinal
        • RS232
        • "Loopthrough" IV
        Facilidade de instalação
        Smart Insert
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Controlável em rede
        • RS232
        • RJ45

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 10 W RMS

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Consumo (tipicamente)
        86  W
        Consumo (Máx.)
        133 W
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,5 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        Smart Power
        Classe energética
        C

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        1462,3  mm
        Peso do produto
        28,5  kg
        Altura do conjunto
        837,3  mm
        Profundidade do conjunto
        68,9 mm (D@suporte de parede)/89,9 mm (D@pega)  mm
        Largura da Unidade (pol.)
        57,57  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        32.96  polegada
        Montagem na parede
        400 x 400 mm, M8
        Profundidade da Unidade (pol.)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  polegada
        Largura da moldura
        14,9 mm (moldura uniforme)
        Peso do produto (lb)
        62,83  lb

      • Condições de funcionamento

        Altitude
        0~ 3000 m
        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
         30 000  hora(s)
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20~ 60  °C
        Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
        20 a 80% HR (sem condensação)
        Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
        5 a 95% HR (sem condensação)

      • Aplicações multimédia

        Reprodução de vídeo via USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Reprodução de imagem via USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Reprodução de áudio via USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Leitor interno

        UCP
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memória
        • 16 GB
        • DDR 3 GB

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
        • Cabo para ligar em cadeia RS232
        • Logótipo da Philips (1)
        • 1 tampa USB
        • Cabo de alimentação CA
        • Tampa do interruptor de CA
        • Grampo de cabo (x2)
        • Guia de início rápido
        • Cabo RS232

      • Diversos

        Idiomas apresentados no ecrã
        • Chinês Simplificado
        • Chinês Tradicional
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Italiano
        • Polaco
        • Russo
        • Espanhol
        • Turco
        • Japonês
        • Árabe
        Garantia
        Garantia de 3 anos
        Aprovações regulamentares
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, Classe A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • ROHS

