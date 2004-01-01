Ligue e controle o seu conteúdo através da nuvem

Ligação e controlo do seu conteúdo através da nuvem com o navegador HTML5 integrado. Com o navegador baseado no Chromium, conceba o seu conteúdo online e ligue um único ecrã ou a sua rede completa. Apresente conteúdo tanto em modo horizontal como vertical, com resolução Full HD. Basta ligar o ecrã à Internet utilizando o Wi-Fi ou com um cabo RJ45 e poderá desfrutar das listas de reprodução criadas por si.