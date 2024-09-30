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Xenon LongerLifeGarantia Xenon

85122SYS1

3.8
| (256) Críticas
Preocupamo-nos com a sua segurança – tem a nossa garantia
As lâmpadas Xenon LongerLife Philips são fornecidas automaticamente com uma garantia de 4 anos. Basta registar a sua compra online para prolongar a sua garantia por mais 3 anos gratuitamente. Assim, está em segurança durante os próximos 7 anos.
Ver todos os benefícios

Prolongue a sua garantia de 4 para 7 anos em 3 simples passos

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  • Tipo de lâmpada: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

As lâmpadas Xenon LongerLife são fornecidas com uma garantia de 4 anos gratuita.

As lâmpadas Xenon LongerLife são fornecidas com uma garantia de 4 anos gratuita.

As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips oferecem elevados níveis de qualidade e segurança. A partir da data de compra, receberá automaticamente uma garantia gratuita de 4 anos.

Basta registar-se online para prolongar a sua garantia

Basta registar-se online para prolongar a sua garantia

As lâmpadas Xenon LongerLife têm uma vida útil mais longa do que qualquer lâmpada Xenon Philips. Para lhe proporcionar total tranquilidade, pode obter gratuitamente uma garantia extra de 3 anos. Basta registar-se em https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguir 3 passos simples: 1. Primeiro, verifique se comprou um produto Philips genuíno utilizando o autocolante do certificado de autenticidade localizado na embalagem do produto. 2. Depois de fazer a verificação, preencha os seus dados online e forneça um comprovativo de compra. 3. Por fim, imprima e guarde o seu certificado de garantia de 7 anos.

As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-04-30

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