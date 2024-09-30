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85122SYS1
Tipo de lâmpada: D2S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips oferecem elevados níveis de qualidade e segurança. A partir da data de compra, receberá automaticamente uma garantia gratuita de 4 anos.
As lâmpadas Xenon LongerLife têm uma vida útil mais longa do que qualquer lâmpada Xenon Philips. Para lhe proporcionar total tranquilidade, pode obter gratuitamente uma garantia extra de 3 anos. Basta registar-se em https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguir 3 passos simples: 1. Primeiro, verifique se comprou um produto Philips genuíno utilizando o autocolante do certificado de autenticidade localizado na embalagem do produto. 2. Depois de fazer a verificação, preencha os seus dados online e forneça um comprovativo de compra. 3. Por fim, imprima e guarde o seu certificado de garantia de 7 anos.
O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30