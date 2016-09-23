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Xenon WhiteVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85126WHV2C1

Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão

As lâmpadas de xénon WhiteVision gen2 da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu automóvel e emitem uma luz branca mais brilhante e mais uniforme na estrada. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon para combinar com a aparência das luzes LED.

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Luz intensa e mais branca que melhora a concentração do condutor

Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão

  • Tipo de lâmpada: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

O melhor efeito branco para combinar com outros LED no seu automóvel

As lâmpadas para faróis de xénon WhiteVision gen2 da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram uma aparência branca cristalina para os seus faróis, semelhante aos LED. Com a mesma temperatura da cor do que as luzes LED, a lâmpada de xénon WhiteVision gen2 é a melhor modernização para os seus faróis de xénon.

Feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão

Com uma temperatura da cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de esforçar os olhos para conseguir ver a estrada, poderá desfrutar de uma condução mais segura e mais emocionante. Com a iluminação automóvel da Philips, a condução à noite não voltará a ser limitadora.

Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

É essencial conseguir ver e identificar rapidamente marcações na estrada e sinais enquanto conduz no escuro. Com as lâmpadas de xénon WhiteVision, obtém uma luz branca intensa e uniforme. Combinados com uma alta temperatura da cor, os faróis proporcionam um contraste mais forte e melhores reflexos em objectos e sinais. Desfrutará de uma experiência de condução mais confortável e segura. É um facto que muitos acidentes rodoviários são causados por condutores cansados que perdem a concentração. Esta luz mais branca ajuda a manter a concentração e a permanecer alerta durante a condução à noite.

Especificações técnicas

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