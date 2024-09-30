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Descontinuado
9007C1
Tipo de lâmpada: HB5
12 V, 65/55 W
Número de lâmpadas: 1
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips
Dedicamo-nos à produção dos melhores produtos e serviços Philips da respetiva classe no ramo automóvel para o mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000).
Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas dos automóveis: luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento, luzes do porta-luvas, sinalização interior, luzes de estacionamento dianteiras.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30