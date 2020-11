Acompanhe, monitorize e controle através da sua aplicação para smartphone

Com a aplicação Clean Home +, pode controlar o seu purificador de ar em qualquer lugar e a qualquer momento. Verifique a qualidade do ar na aplicação para obter tranquilidade onde quer que esteja e compare a qualidade do ar interior com a qualidade do ar exterior. Também pode utilizar a aplicação para alterar a velocidade da ventoinha e verificar o estado do filtro.