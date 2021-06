Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios

O AirPlay permite-lhe transmitir a sua colecção de música completa do iTunes para as suas estações de base Philips Fidelio. Este reproduz sem fios a partir do programa iTunes no seu computador, iPhone, iPad ou iPod touch para qualquer altifalante com AirPlay em sua casa. Apenas tem de garantir que os seus altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O AirPlay também lhe permite reproduzir simultaneamente em todos os altifalantes de todas as divisões. Faça com que as suas músicas favoritas o sigam para cada divisão.