Ecrã enorme e nítido em preto brilhante

O enorme ecrã em preto brilhante indica claramente a hora, informações sobre a estação e a força do sinal DAB. Pode ajustar o brilho do visor, ou definir o despertador para ajustar o brilho automaticamente. À luz do dia continuará a conseguir ler as horas. À noite, o brilho do ecrã é reduzido para que o brilho não perturbe o seu sono.