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Descontinuado
4.2
de 5
49
Críticas
98%
recomendam este produto
Bloom
29/08/2018
Portugal
Produto excelente.
Produto totalmente adequado ao que eu preciso. Secador potente e ergonómico.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BHD004/00 Hair Dryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BHD004/00 Hair Dryer
joh89
18/05/2016
Italia
Ottimo prodotto
[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BHD006/00 Asciugacapelli
Sim, recomendo este produto
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Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Esta avaliação foi feita para Essential BHD002/00 Föhn
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