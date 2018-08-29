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Essential BHD002/00 Hair Dryer

BHD002/00

4.2
| (49) Críticas | 98% recomendam este produto
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Críticas

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4.2

de 5

49

Críticas

98%

recomendam este produto

2

29/08/2018

Portugal

Portugal

Produto excelente.

Produto totalmente adequado ao que eu preciso. Secador potente e ergonómico.

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Esta avaliação foi feita para Essential BHD004/00 Hair Dryer

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Esta avaliação foi feita para Essential BHD004/00 Hair Dryer

18/05/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.

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Esta avaliação foi feita para Essential BHD006/00 Asciugacapelli

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Esta avaliação foi feita para Essential BHD006/00 Asciugacapelli

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Esta avaliação foi feita para Essential BHD002/00 Föhn

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