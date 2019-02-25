Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
BM60B/10
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.
CD, CD de MP3, USB, FM
Bluetooth®
com MULTIPAIR
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
O izzylink™ expande todas as suas fontes de música e aplicações de música ou rádio em smartphones, tablets ou computadores, sem fios e para todas as divisões.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
3.9
de 5
15
Críticas
FFWFW
25/02/2019
België
The best ever
Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM60B Système audio sans fil multiroom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM60B Système audio sans fil multiroom
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Raini
21/10/2016
Österreich
Comprador verificado
Dieses Produkt ist gewaltig!!
Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme