ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Sistema de música sem fios para várias zonas

BM60B/10

3.9

| (15) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

  • com MULTIPAIR

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Transmita toda a sua música através de izzylink™

Transmita toda a sua música através de izzylink™

O izzylink™ expande todas as suas fontes de música e aplicações de música ou rádio em smartphones, tablets ou computadores, sem fios e para todas as divisões.

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

15

Críticas

2

25/02/2019

België

België

The best ever

Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM60B Système audio sans fil multiroom

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM60B Système audio sans fil multiroom

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

21/10/2016

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Dieses Produkt ist gewaltig!!

Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis