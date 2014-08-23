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Descontinuado

Sistema micro de música

BT2110/10

4.3

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Transmita música de alta qualidade via Bluetooth® com aptX, melhorado pelo emparelhamento sem esforço de um só toque via NFC, sintonizador digital FM, USB Directo e entrada de áudio - tudo nesta torre de música da Philips. Também inclui um subwoofer integrado para graves mais fortes.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • 80W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

3
2
1

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

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Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne

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Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

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Esta avaliação foi feita para BT2110 Micromuzieksysteem

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05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Pontos positivos

prends pas beaucoup de place

Pontos negativos

la télécommande

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Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne

Data de utilização 2019-02-05

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Data de utilização 2019-02-05

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