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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Transmita música de alta qualidade via Bluetooth® com aptX, melhorado pelo emparelhamento sem esforço de um só toque via NFC, sintonizador digital FM, USB Directo e entrada de áudio - tudo nesta torre de música da Philips. Também inclui um subwoofer integrado para graves mais fortes.
80W
Bluetooth® aptX
NFC
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
4.3
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2110 Micromuzieksysteem
Sim, recomendo este produto
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zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Pontos positivos
prends pas beaucoup de place
Pontos negativos
la télécommande
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne
Data de utilização 2019-02-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2110 Microchaîne
Data de utilização 2019-02-05