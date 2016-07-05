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Descontinuado

Sistema micro de música

BTM2280/12

3.2

| (32) Críticas

Sistema de som que se adapta à sua casa

Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema micro de música da Philips é fornecido com USB Directo e entrada de áudio. Até com a transmissão de música sem fios via Bluetooth este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Sistema de som que se adapta à sua casa

  • Bluetooth®

  • 20 W

Potência de saída máxima RMS de 20 W

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

32

Críticas

05/07/2016

España

España

Comprador verificado

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

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Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microcadena

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08/10/2015

France

France

Super

tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite

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31/07/2015

France

France

La grande sœur des enceintes connectées

A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.

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