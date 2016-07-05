Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
BTM2280/12
Sistema de som que se adapta à sua casa
Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema micro de música da Philips é fornecido com USB Directo e entrada de áudio. Até com a transmissão de música sem fios via Bluetooth este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.
Bluetooth®
20 W
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.
3.2
de 5
32
Críticas
jarosell
05/07/2016
España
Comprador verificado
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microcadena
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microcadena
Patou03
08/10/2015
France
Super
tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microchaîne
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microchaîne
davidb72
31/07/2015
France
La grande sœur des enceintes connectées
A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microchaîne
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2280 Microchaîne