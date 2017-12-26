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Descontinuado

Sistema micro de música

BTM2460/12

4.2

| (16) Críticas | 92% recomendam este produto

Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa

Ligue até dois dispositivos Bluetooth em simultâneo ou utilize USB Directo, personalize o seu som com Controlo de Som Digital. Ligue qualquer dispositivo de música através da entrada de áudio para dar uma nova vida à sua música. Tudo num design fino, compacto e montável na parede.

Ver todos os benefícios

Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa

  • Bluetooth®

  • com MULTIPAIR

Transferência de música via Bluetooth® com emparelhamento multi-dispositivos

Transferência de música via Bluetooth® com emparelhamento multi-dispositivos

A transmissão de som sem fios via Bluetooth® é cada vez mais comum no mundo dos sistemas de som, mas a maioria dos sistemas compatíveis com Bluetooth permitem a ligação de apenas um dispositivo de cada vez. O emparelhamento multi-dispositivos permite-lhe emparelhar até três dispositivos e alternar entre estes instantaneamente.

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

16

Críticas

92%

recomendam este produto

2
1

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

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Esta avaliação foi feita para BTM2460 Microcadena

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Esta avaliação foi feita para BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

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Esta avaliação foi feita para BTM2460 Sistema musicale micro

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22/06/2016

Italia

Italia

Comprador verificado

Eccellente sotto tutti i punti di vista

Bellissimo design, si inserisce meravigliosamente nel mio ambiente.

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Esta avaliação foi feita para BTM2460 Sistema musicale micro

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