Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa
Ligue até dois dispositivos Bluetooth em simultâneo ou utilize USB Directo, personalize o seu som com Controlo de Som Digital. Ligue qualquer dispositivo de música através da entrada de áudio para dar uma nova vida à sua música. Tudo num design fino, compacto e montável na parede.
Bluetooth®
com MULTIPAIR
A transmissão de som sem fios via Bluetooth® é cada vez mais comum no mundo dos sistemas de som, mas a maioria dos sistemas compatíveis com Bluetooth permitem a ligação de apenas um dispositivo de cada vez. O emparelhamento multi-dispositivos permite-lhe emparelhar até três dispositivos e alternar entre estes instantaneamente.
Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.
A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
4.2
de 5
16
Críticas
92%
recomendam este produto
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2460 Microcadena
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2460 Sistema musicale micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2460 Sistema musicale micro
Adricami
22/06/2016
Italia
Comprador verificado
Eccellente sotto tutti i punti di vista
Bellissimo design, si inserisce meravigliosamente nel mio ambiente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2460 Sistema musicale micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2460 Sistema musicale micro