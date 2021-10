Tweeter de topo suave em PEI para tons quentes e texturizados

A PEI (polieterimida) é o material ideal para topos de tweeter graças ao seu peso leve, elevada resistência à tracção, alta estabilidade e tolerância a altas temperaturas. Dentro do tweeter, o diafragma pequeno (a abertura do topo) produz tons de alta frequência. Estes topos em PEI podem captar mesmo as notas musicais mais elevadas para tornar a sua música texturizada com agudos quentes de gama total. O formato do topo também distribui o som para que possa ouvir as notas altas em todos os bancos do automóvel.