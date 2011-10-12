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Descontinuado
DC910/12
Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora
Desfrute dos seus vídeos da melhor forma, rodando o iPod da posição vertical para a horizontal no Sistema de Base para Entretenimento Philips DC910. E com os altifalantes duplos wOOx, obtenha sons graves ricos e poderosos – a partir de qualquer fonte!
Base rotativa
Ranhuras USB e cartões de memória SD
O acelerómetro no seu iPod touch altera automaticamente a forma como o conteúdo é apresentado. Se rodar o seu iPod touch de retrato para paisagem, ou vice-versa, os conteúdos do visor serão alterados. Esta base integrada para iPod no sistema Philips foi especialmente desenhada para se ajustar a esta funcionalidade - pode mudar a orientação da base, para que possa visualizar uma página na Internet, fotografia ou vídeo na sua relação de aspecto própria, no ecrã do seu iPod touch.
A tecnologia wOOx cria um som grave superior ao captar e melhorar as frequências baixas de modo a proporcionar graves muito mais fortes e aumentar o prazer musical.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.5
de 5
2
Críticas
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC910 entertainmentsysteem met dock
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Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Esta avaliação foi feita para DC910 sistema docking
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