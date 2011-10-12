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Descontinuado

sistema de base para entretenimento

DC910/12

2.5

| (2) Críticas

Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora

Desfrute dos seus vídeos da melhor forma, rodando o iPod da posição vertical para a horizontal no Sistema de Base para Entretenimento Philips DC910. E com os altifalantes duplos wOOx, obtenha sons graves ricos e poderosos – a partir de qualquer fonte!

Ver todos os benefícios

com altifalantes wOOx

Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora

  • Base rotativa

  • Ranhuras USB e cartões de memória SD

Coloque o seu iPod touch na posição vertical ou horizontal

Coloque o seu iPod touch na posição vertical ou horizontal

O acelerómetro no seu iPod touch altera automaticamente a forma como o conteúdo é apresentado. Se rodar o seu iPod touch de retrato para paisagem, ou vice-versa, os conteúdos do visor serão alterados. Esta base integrada para iPod no sistema Philips foi especialmente desenhada para se ajustar a esta funcionalidade - pode mudar a orientação da base, para que possa visualizar uma página na Internet, fotografia ou vídeo na sua relação de aspecto própria, no ecrã do seu iPod touch.

Altifalantes wOOx duplos para sons graves melhorados

Altifalantes wOOx duplos para sons graves melhorados

A tecnologia wOOx cria um som grave superior ao captar e melhorar as frequências baixas de modo a proporcionar graves muito mais fortes e aumentar o prazer musical.

Potência de saída total de 30 W RMS

Potência de saída total de 30 W RMS

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC910 entertainmentsysteem met dock

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18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Esta avaliação foi feita para DC910 sistema docking

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